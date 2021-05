Fallo su Rrahmani, lo juventino Zampini non ci sta: “Ombre inquietanti sulla Serie A”

Il successo del Napoli a Firenze contro i viola ha lanciato la squadra di Gattuso in zona Champions League. Al momento è la Juventus a rischiare di restare fuori dalle prime quattro, forse per questo sui social il rigore fischiato per la trattenuta di Milenkovic su Rrahamani sta generando non poche polemiche.

Su Twitter, infatti, il giornalista juventino Massimo Zampini ha commentato il fallo subito dal difensore del Napoli. Nel post si vedono due foto: una risalente a Benevento-Juventus e l’altra riguardante la trattenuta di oggi a Firenze. I due episodi sono stati diversamente dai rispettivi direttori di gara, motivo che ha spinto Zampini a commentare i due episodi con: “Ombre inquietanti sulla Serie A“.

Il tutto il giorno dopo le tantissime polemiche generate dall’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter e del rigore su Cuadrado, giudicato inesistente un po’ da tutti gli esperti e moviolisti italiani.

ECCO IL POST:

Ombre inquietanti sulla serie A — Massimo Zampini (@massimozampini) May 16, 2021