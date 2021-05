Fiorentina, Biraghi: “Complimenti al Napoli, merita la Champions League. Litigio con Gattuso? Sono cose che finiscono in campo”

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Ribery è un grande giocatore, un campione che ha fatto la storia del calcio e vinto tanto, è giusto che meriti rispetto. Per me come per tanti altri è stato un idolo, ora è bello giocarci assieme e per calciatori come Insigne penso sia bello affrontarlo”.

“Facciamo i complimenti al Napoli, ha fatto un’ottima gara. Non è facile vincere contro di noi in questo periodo, stiamo facendo bene ultimamente e abbiamo trovato una nostra identità. Non è mai bello perdere, anche ad obiettivo raggiunto. Comunque complimenti al Napoli, merita di andare in Champions League”.

“Iachini è stato mandato via troppo presto, non abbiamo avuto tempo di lavorare abbastanza, stavamo costruendo qualcosa di importante. Quando è tornato la situazione era drammatica, il fattore mentale conta tanto ed allora avevamo perso l’autostima. Il mister invece è stato bravo a farci lavorare e a farci stare sereni. La salvezza è merito suo, gliene saremo sempre grati”.

“Litigio con Gattuso? Diciamo che Rino è molto passionale. Sono cose che restano in campo in ogni caso, finisce sempre tutto lì”.