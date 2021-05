FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI – Dopo la netta vittoria contro l’Udinese, il Napoli può centrare la qualificazione in Champions League. Per farlo, o quantomeno per avvicinarsi molto all’obiettivo, gli azzurri dovranno battere la Fiorentina in trasferta allo stadio Artemio Franchi.

I tifosi partenopei guarderanno con particolare attenzione alla sfida di sabato pomeriggio tra Juventus ed Inter. Se i bianconeri non dovessero centrare la vittoria contro gli uomini di Conte, i tre punti contro i viola sancirebbero la matematica qualificazione in Champions per gli azzurri con una giornata di anticipo, a scapito proprio degli uomini di Pirlo.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI

Ultime notizie Napoli calcio, tutti i dubbi di Gattuso

Il primo ballottaggio serrato è quello tra i pali, con Alex Meret e David Ospina in lotta per la maglia da titolare. Al momento, il portiere ex SPAL è in leggero vantaggio e potrebbe essere riconfermato dopo le ultime prestazioni convincenti, ma il colombiano scalpita.

In difesa l’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, con Hysaj che sembra essere davanti nelle gerarchie rispetto a Mario Rui. Confermato invece il trio formato da Di Lorenzo, Manolas e Rrahmani.

A centrocampo è sicuro del posto Fabian Ruiz, con Demme e Bakayoko a contendersi l’altra maglia in mediana. Il tedesco ex Lipsia sembra però in vantaggio nei confronti del mediano francese.

Sulla trequarti confermati il capitano Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski, in assoluto stato di grazia. A fargli compagnia sarà uno tra Politano e Lozano, con il messicano che al momento sembra avanti nel duello per la maglia da titolare.

In attacco dovrebbe esserci ancora una volta Victor Osimhen, ma stanno risalendo le quotazioni di Dries Mertens per una chance dal primo minuto.

Formazioni Fiorentina Napoli: le probabili scelte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.