DOVE VEDERE FIORENTINA NAPOLI – Dopo la strepitosa vittoria contro l’Udinese, il Napoli deve centrare la qualificazione in Champions League. Per farlo, o quantomeno per avvicinarsi moltissimo all’obiettivo, gli azzurri dovranno battere la Fiorentina in trasferta allo stadio Artemio Franchi.

Particolare attenzione per i tifosi azzurri sarà posta al match di sabato, nel tardo pomeriggio, in cui si sfideranno Juventus ed Inter. Se i bianconeri non dovessero centrare la vittoria, i tre punti contro i viola sancirebbero la matematica qualificazione in Champions con una giornata di anticipo, a scapito proprio degli uomini di Pirlo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Calcio Napoli, il rendimento delle due squadre

Gli azzurri sono una delle squadre più in forma di tutto il campionato, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime cinque partite il Napoli ha raccolto 13 punti, frutto delle quattro vittorie con Lazio, Torino, Spezia e Udinese oltre che del pareggio con il Cagliari.

Molto diverso il rendimento della Fiorentina che nelle ultime cinque giornate di campionato ha raccolto 9 punti, frutto delle due vittorie con Verona e Lazio e dei tre pareggi conquistati contro Juventus, Bologna e Cagliari.

Dove vedere Fiorentina Napoli: SKY o DAZN?

Come detto, il match tra Fiorentina e Napoli andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 16 maggio alle ore 12:30. Ma come sarà possibile seguire il match?



Come di consueto per i “lunch-match” della domenica, Fiorentina–Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per tutti gli abbonati dunque sarà possibile seguire il match direttamente dalla propria smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un dispositivo multimediale che supporta il servizio di DAZN (PlayStation 4 o 5, Xbox, Amazon Fire Stick, Google Chromecast).



Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire Fiorentina-Napoli su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Per quanto riguarda lo streaming, Fiorentina-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Previo abbonamento, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l’apposita app, in entrambi i casi utilizzando dispositivi compatibili come pc, smartphone o tablet.