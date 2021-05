Pedullà: “L’Atletico Madrid tornerà alla carica per Fabiàn, pronti 50 milioni”

Alfredo Pedullà ha lanciato una bomba di calciomercato in diretta su Sportitalia. Parlando del futuro di Fabiàn Ruiz, l’esperto di mercato ha dichiarato:

“Dopo averci provato la scorsa estate, l’Atletico Madrid tornerà alla carica per Fabian Ruiz. A due giorni dalla chiusura dello scorso mercato offrì 50 milioni, ma sia il Napoli che il calciatore dissero di no, lo stesso Fabian non ha voluto lasciare il club in difficoltà a due giorni dalla chiusura del mercato.

L’Atletico è ad un passo dal titolo in Liga e tornerà alla carica offendo nuovamente 50 milioni al Napoli, con Fabian che ha solo 2 anni di contratto. È una pista da seguire”