KKN – Nessun contatto recente con Sarri: da escludere il ritorno al Napoli

Continua il toto allenatore in casa Napoli. Rino Gattuso quasi certamente dirà addio alla panchina azzurra, nonostante un girone di ritorno di altissimo livello. Ebbene i partenopei sono già alla ricerca del suo successrore.

Tra i nomi da escludere c’è quello di Maurizio Sarri. A confermarlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che conferma come non ci siano stati contatti recenti tra il tecnico la dirigenza napoletana, nemmeno quando si vociferava del possibile esonero di Gattuso. Niente ritorno, dunque, per l’ex comandate azzurro.