Mirabelli: “Gattuso? Un peccato separarsi dal Napoli, ricominciare da capo è un danno per entrambi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Mirabelli, dirigente. Di seguito quanto evidenziato:

“Gattuso sta dimostrando di fare bene, lavora da un anno e mezzo. Ci sono state situazioni non positive, il Napoli ha avuto momenti non facili ma da ricondurre a tanti problemi. Gli altri pure ne hanno avuti ma il Napoli di più. Rino ha dimostrato che quando ha avuto la squadra al completo ha mostrato risultati importanti”.

“Se la squadra chiedesse a Gattuso di ripensarci? Ci auguriamo tutti innanzitutto di vedere il Napoli in Champions, penso che abbia le carte in regola per farlo. Rino è molto bravo a costruire il rapporto con il gruppo, non ho dubbi che i calciatori vogliano la riconferma del tecnico ma queste scelte le fa la società. Sarebbe un peccato però separarsi, si sta vedendo un grandissimo lavoro. Ricominciare da capo per entrambi non sarebbe una cosa bellissima. In Italia purtroppo non abbiamo la pazienza. Gattuso è una persona molto determinata, con un grande carattere e di personalità, ed è anche una persona intelligente. Se ci fosse da fare un passo indietro vorrebbe vedere i dovuti chiarimenti del caso. Ma secondo me non avrebbe problemi”.

“Non contemporaneità? C’è da dire che soprattutto in questo momento le società forse non riescono a fare la voce grossa su questo. Anche perché si mantengono grazie al discorso dei diritti televisivi. Però nelle ultime 3 gare servirebbe la contemporaneità”.