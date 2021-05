KKN – Su Allegri ci sono solo Real Madrid e Napoli: proposta importante di ADL

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per svelare dei dettagli su Allegri, accostato alla panchina azzurra per la prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato:

“Mi viene confermato che su Allegri c’è il Real Madrid al 100%. C’erano ipotesi anche per la Roma, ma poi hanno preso Mourinho.

In questo momento su Allegri ci sono solo Napoli e Real Madrid. La variabile impazzita è il Tottenham.

In una cena romana, sabato, un carissimo amico di Allegri ha confermato come ci sono due club con una proposta importante: una di queste è del Napoli che viene vagliata con attenzione“.