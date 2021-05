RAI – Gattuso andrà via, in pole c’è Spalletti per sostituirlo: ADL punta su di lui per due motivi

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al futuro della panchina degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Gattuso? Andrà sicuramente via. Vorrei sbagliarmi, sarei l’uomo più felice del mondo se rinnovasse con il Napoli. Lo stimo, ha fatto un grandissimo lavoro. Non credo cambierà idea, Rino vorrebbe andare in un posto meno prestigioso, con una serenità d’animo maggiore.

Futuro della panchina azzurra? Spalletti è in pole per due motivi: ha un rapporto datato con De Laurentiis e poi perchè è uno dei precursori del 4-2-3-1.

Inzaghi? Se ne parlerà a fine campionato. Lui piace al Napoli e alla Juventus, ma anche in Inghilterra. Juric, invece, è un ottimo allenatore ma il suo nome si allontana dal Napoli in quanto la rosa partenopea è poco adatta al suo modo di giocare. Italiano e Dionisi sono più adatti, ma in caso di Champions è necessario prendere un allenatore con più esperienza”.