Lotito cerca acquirenti per la Salernitana: stabilita la cifra di vendita della società

Smaltita la festa per la promozione in Serie A, in casa Salernitana è già tempo di pensare al futuro e la questione più immediata è quella legata al futuro societario. Le norme federali impediscono a due società presenti nel medesimo campionato di avere la stessa proprietà, in questo caso il patron anche della Lazio, Claudio Lotito.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato quella che potrebbe essere la valutazione della società granata. La cifra dovrebbe aggirarsi tra i 40 e in 50 milioni di euro, ovvero quanto investito nei suoi dieci anni di gestione in Campania.