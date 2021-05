Di Fusco sicuro: “Meret non è stato gestito al meglio da Gattuso. Prossimo allenatore? Italiano sarebbe un rischio”

“Mi dispiacerebbe molto vedere l’addio di Gattuso – ha detto Di Fusco a Radio Crc – per me ha lavorato molto bene. Nonostante tutti i problemi che ha avuto, Rino è in piena corsa per portare il Napoli in Champions. Gli va fatto un plauso”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona, l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco.

Tanti elogi a Gattuso, molti di meno a Pirlo. “Quando un club decide di affidarsi a un allenatore poco esperto – ha detto Di Fusco a Radio Crc – gli deve affiancare uno staff di prim’ordine. Alla Juve non l’hanno fatto e questi sono i risultati. Stesso discorso qualora il Napoli decidesse di affidarsi a Italiano, ad esempio. Italiano è un tecnico di sicuro valore, ma nel caso venisse a Napoli andrebbe aiutato a dovere”.

Da ex portiere, Di Fusco ha voluto dire la sua sul dualismo tra Ospina e Meret. “Ospina è un portiere di sicuro affidamento – ha detto Di Fusco a Radio Crc – però, c’è da dire che Meret non è stato gestito al meglio. Un calciatore su cui si è investito così tanto, avrebbe meritato maggiore considerazione”.