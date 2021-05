L’entusiasmo per la promozione in Serie A dei tifosi della Salernitana sta andando oltre i limiti consentiti. I tifosi si sono riversati in strada per festeggiare la squadra granata, tornata in massima categoria dopo 23 anni.

Il giornalista Michele Criscitiello su Twitter ha infatti pubblicato un video dei tifosi che mentre festeggiano devastano l’esterno di un bar della città di Salerno.

ECCO IL VIDEO: