Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato il primo tempo del Napoli su Twitter, elogiando la prestazione di Victor Osimhen. Ecco quanto scritto:

“Ricordate quando #Bolt voleva darsi al calcio? Correva fortissimo, naturalmente, ma i piedi non c’erano. Ecco, #Osimhen ha i piedi che a Bolt mancavano e in quanto a correre va veloce come il vento. Come nell’azione del 2-0 allo #Spezia. Folgore”.

Ricordate quando #Bolt voleva darsi al calcio? Correva fortissimo, naturalmente, ma i piedi non c’erano. Ecco, #Osimhen ha i piedi che a Bolt mancavano e in quanto a correre va veloce come il vento. Come nell’azione del 2-0 allo #Spezia. Folgore.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/JchvcWKpdB — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 8, 2021