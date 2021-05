Piotr Zielinski ha portato in vantaggio in Napoli segnando al 15′ contro lo Spezia. Si tratta del settimo gol siglato dal centrocampista polacco in questo campionato, che ha così stabilito il suo record realizzativo in una stagione in Serie A.

Il numero 20 azzurro non era mai andato oltre le sei marcature, realizzate sempre con la maglia del Napoli durante la stagione 2018-2019.