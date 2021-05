Spezia, Italiano: “I meriti sono tutti del Napoli, è in uno stato di grazia. Osimhen è devastante, può mettere in difficoltà chiunque”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“La partita è nata male. I meriti sono tutti da dare al Napoli che è in uno stato di grazia: ci ha aggredito, non ci ha fatto giocare. Nel primo tempo siamo stati timidi e poco coraggiosi, è ovvio che in queste ultime tre partite dobbiamo cercare di cambiare atteggiamento”.

“Osimhen mette in difficoltà tutte le difese, è in forma così come tutto il Napoli. Oggi era difficile, lo sapevamo e abbiamo cercato di arginarli. Purtroppo non ci siamo riusciti”.

“Mancano solo tre partite, è normale che paghiamo lo sforzo fatto durante tutto il corso del campionato. Dobbiamo mettercela tutta per mantenere la categoria. Siamo in difficoltà, lo so, ma dobbiamo in tutti i modi cercare di tornare quelli di inizio anno”.