ZACCAGNI ROMA – Mattia Zaccagni è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima sessione di calciomercato. Il calciatore del Verona ha disputato un’annata di altissimo livello, attirando su di sé l’attenzione di tanti club di Serie A.

Zaccagni nel mirino della Roma: il Verona fissa il prezzo

Secondo quanto riferito da L’Arena, oltre ai partenopei c’è un’altra società italiana che si sarebbe fatta sotto per il suo acquisto. Si tratta della Roma di José Mourinho, che vuole potenziare il reparto sulla trequarti. Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il Verona per la sua cessione non si accontenterà di meno di 15 milioni di euro.