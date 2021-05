Nocerino rivela: “Non tifo più per il Napoli: sono cresciuto nel mito di Maradona, ma ora non sento più coinvolgimento”

Antonio Nocerino, tecnico delle giovanili dell’Orlando City, in passato centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato”, programma in onda sulla emittente SportItalia. Di seguito quanto evidenziato:

“In passato ero un tifoso del Napoli anche perché sono cresciuto, così come tutta la mia famiglia, nel mito di un grandissimo fuoriclasse come Diego Armando Maradona. Non potevamo non amarlo”.

“Poi le cose sono radicalmente cambiate, non tifo più per il Napoli. Ora sono appassionato di calcio, un professionista, guardo con grande piacere le partite, ma senza un particolare coinvolgimento emozionale. Gennaro Gattuso? Sono un suo grande amico, un estimatore e spero con tutto il cuore che possa portare il Napoli in Champions League. Se lo merita anche perché è una persona preparata, umile e nessuno gli ha regalato nulla”.