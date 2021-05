Juve, Barcellona e Real non abbandonano la Superlega. L’UEFA durissima: “Adotteremo ogni provvedimento opportuno”. Rischiano multe per 100 milioni!

Poco fa sono arrivate le sanzioni che la UEFA ha comminato ai 9 club che hanno preso parte alla Superlega, per poi concordarne l’uscita.

Tra questi non figurano Juventus, Real Madrid e Barcellona, a cui UEFA si rivolge così nel comunicato ufficiale di oggi: “Inoltre, e andando avanti, la UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta “Superlega”. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti“, conclude la nota ufficiale UEFA.

COSA RISCHIANO I CLUB NON USCITI DALLA SUPERLEGA

Come riportato dal comunicato pubblicato dalla UEFA, chi non accetta di abbandonare altre competizioni può rischiare ammende pecuniarie di altissimo importo: “Accetta che vengano inflitte ammende sostanziali se cercano di giocare in una tale competizione non autorizzata (100 milioni di euro) o se violano qualsiasi altro impegno che hanno stipulato nella Dichiarazione di impegno del club (€ 50 milioni)“.