FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI – La 35a giornata di Serie A si apre con Spezia-Napoli, i padroni di casa per centrare la matematica salvezza, gli azzurri di Gattuso per rincorrere il sogno Champions League. Italiano è sicuramente un cliente scomodo, lo Spezia ha già frenato diverse squadre in casa quindi match assolutamente da non sottovalutare, considerando anche che i liguri hanno già battuto il Napoli nella gara d’andata.

Ultime Napoli calcio: i dubbi di Gattuso

La formazione del Napoli pare essere obbligata, in difesa non ci sarà Koulibaly fino al termine della stagione, oltre all’assenza del senegalese mancherà anche Nikola Maksimovic. In attacco il Napoli dovrebbe confermare Victor Osimhen, in gol anche nell’ultimo pareggio interno con il Cagliari. A centrocampo a meno di clamorose sorprese confermata anche la coppia Fabian Ruiz-Demme, ormai considerati i due titolari della squadra azzurra con Bakayoko pronto a subentrare.

Nello Spezia possibile novità nel tridente, tutto inedito composto da Saponara, Agudelo a supportare il giovanissimo Piccoli. Nella formazione ligure assente Nzola per squalifica. A centrocampo il solito Ricci in compagnia di Estevez e Maggiore, quest’ultimo tra i migliori della stagione dello Spezia.

FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

Di seguito le probabili formazioni della sfida dell’Alberto Picco:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Saponara.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

