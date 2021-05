DOVE VEDERE SPEZIA NAPOLI – Dopo la frenata interna contro il Cagliari, gli azzurri di Rino Gattuso vogliono ritrovare il successo per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli continua ad essere padrone del suo destino, vincendo le ultime quattro giornate di campionato l’accesso tra le prime quattro in classifica è matematico.

Sabato alle ore 15:00 il Napoli fa visita allo Spezia di Vincenzo Italiano che a sua volta è in cerca degli ultimi punti salvezza per acquisire la matematica.

Calcio Napoli ultime notizie: come stanno le due squadre

Il Napoli è in quinta posizione e nonostante il pareggio interno contro il Cagliari può continuare a rincorrere l’obiettivo Champions League. Gli unici problemi per Gattuso e Co. arrivano dalla difesa, il mister dovrà fare a meno di Koulibaly che sarà out fino al termine della stagione e di Nikola Maskimovic risultato positivo all’ultimo tampone.

Il rendimento dello Spezia nelle ultime uscite è stato altalenante, i liguri sono reduci da un pareggio agguantato in extremis in casa del Verona grazie alla rete di Saponara. In casa la squadra di Italiano ha già frenato diverse big, Milan e Inter possono confermare. Match sicuramente da non sottovalutare questo per gli azzurri che hanno il dovere assoluto di conquistare i tre punti.

Dove vedere Spezia Napoli: Sky o Dazn

Come già anticipato il match andrà in scena sabato 8 maggio alle ore 15 allo stadio Alberto Piccolo di La Spezia. Ma come sarà possibile seguire il match? Spezia-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita su Sky Sport Serie A. Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non abbiate paura. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky hanno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita può essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.