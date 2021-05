Udinese, Marino accusa: “Cuadrado specialista del tuffo! Non mi è passata la rabbia”

Il DG dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ancora amareggiato per la sconfitta contro la Juventus, ha rincarato la dose ai microfoni di Udinese TV:

“Non ho dormito per la rabbia. Premetto che ho fatto l’arbitro per quasi 300 partite e conosco un po’ la psicologia di come si dirige una partita. Non mi era mai capitato di vedere delle proteste alla fine del primo tempo, perchè non è stato concesso il recupero. Questo è stato uno strumento di pressione nei confronti dell’arbitro! Questa cosa mi ha disturbato molto.”

Marino ha proseguito:

“Non è un discorso contro Paratici, ma contro una mentalità, quella di andare a condizionare l’arbitro. Chi è sportivo non deve farlo, è aberrante! Per quanto riguarda la punizione, Larsen non tocca l’avversario. Cuadrado è uno specialista del tuffo, lui arriva prima sul pallone e quando si accorge che l’avversario può togliergli la palla si tuffa. Molti giocatori esperti utilizzano questa tattica.”