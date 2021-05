Tradizione, gusto e innovazione: ad Agropoli inaugura Montì “la pizza fritta”. Appuntamento per lunedì 3 maggio

Un progetto nasce sempre da un’idea, così come una pianta nasce da un seme che ha bisogno di essere curato e nutrito in tutte le sue fasi. Allo stesso modo, nasce un’idea imprenditoriale di successo, come quella di Giuseppe Montillo e Rita Catapano. Presenti nel settore della ristorazione da oltre dieci anni, con diverse attività.

Tra le quali il meraviglioso B&B Montì, posizionato sul lungomare di Agropoli che regala oltre all’accoglienza e alla professionalità del personale, diretto da Teresa Montillo, splendidi tramonti che catturano l’anima.

B&B Montì Battipaglia

Ma veniamo all’ultima nata in casa Montì, ovvero “la pizza fritta” che unisce tradizione e innovazione. Tradizione in quanto a livello campano rappresenta un vero e proprio must, innovazione, per i gusti personalizzati da Giuseppe e Rita. Il gusto parte da quello classico e tradizionale, ma si dirige anche verso i palati più raffinati che spesso scelgono la pizza al tartufo. L’impasto è quasi integrale, grazie alla scelta delle farine e alla lievitazione che dura minimo 24 ore. La lievitazione è naturale, ecco perché la pizza si presenta quasi priva di unto, a tal punto da sembrare una pizza al forno!

Questa favola moderna nasce a Battipaglia e ci riporta ai vicoletti partenopei. Ma la storia continua nella suggestiva Piazza di Agropoli, con Francesca Montillo, sorella di Giuseppe. Presto questo fantastico prodotto viaggerà oltre Regione.

Intanto l’inaugurazione nella piazza di Agropoli di Montì “la pizza fritta” è prevista per lunedì 3 Maggio. Alle ore 18:00 vi aspettano Francesca, Giuseppe e Rita, pronti a farvi assaporare la pizza fritta che abbraccia “tradizione e innovazione”.

ECCO LE FOTO: