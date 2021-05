Quote Serie A, Napoli favorito sul Cagliari a 1,40: sardi quotati a 8,00

Milano, 30 aprile 2021 – Sabato alle 15.00 inizia la 34ª giornata di Serie A con molte squadre impegnate nella lotta per la qualificazione in Champions e quella per non retrocedere. Si comincia sabato alle 15.00 con la partita al Bentegodi tra Verona e Spezia, con gli uomini di Italiano in piena lotta per la salvezza. Favorito il Verona (2,05), secondo le quote di StarCasinò, mentre sia il pareggio che una vittoria esterna degli spezzini pagano 3,60.

Tutto scontato nella partita delle 18.00 tra Crotone-Inter, con i nerazzurri che continuano la cavalcata verso lo scudetto: la vittoria in trasferta della squadra di Conte paga 1,20, il pareggio 7,00 mentre una clamorosa vittoria del Crotone è data a 15,00. La partita serale prevede l’importante match tra Milan e Benevento, con i rossoneri impegnati a rimanere in corsa per un posto in Champions e i campani in piena lotta per non retrocedere. Sembra essere tutto facile per il Milan (1,35), più difficile il pareggio (5,50) e quasi impossibile una vittoria del Benevento (9,00).

Domenica si ricomincia alle 12.30 con Lazio-Genoa, con i biancocelesti impegnati a riprendere il treno per la Champions e i Grifoni attenti a non esser risucchiati nella zona di retrocessione. La previsione è tutta a favore della Lazio (1,40), mentre la vittoria in trasferta dei rossoblù paga 8,00 e il pareggio 5,00. Alle 15.00 si gioca al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Fiorentina, con i felsinei che non vincono in Serie A contro i viola dal 2013. Avvantaggiata la Fiorentina (2,55) rispetto al Bologna (2,90) mentre è più difficile il pareggio (3,30).

Al Diego Armando Maradona va in scena l’avvincente sfida tra Napoli e Cagliari importante sia per l’alta che per la bassa classifica. I sardi vengono da tre vittorie consecutive e i napoletani da due, ma il risultato sembra essere scontato con una vittoria del Napoli (1,40), il pareggio paga 5,00 e una vittoria del Cagliari in trasferta paga ben 8,00. Allo stadio Mapei va in scena Sassuolo-Atalanta, con la Dea che ha conquistato il secondo posto in solitaria e i neroverdi che non hanno più molto da chiedere al campionato: vittoria scontata per l’Atalanta (1,50), il pareggio è dato a 4,75 e la vittoria casalinga del Sassuolo che paga 6,00.

Alle 18.00 è il turno di Udinese-Juventus, la squadra di Pirlo continua a traballare così come la sua panchina ma è sicuramente favorita per la vittoria (1,47), mentre il pareggio paga 4,75 e la vittoria dei friulani è data a 7,00.

La giornata di domenica si chiude con una partita che non ha molto da dire tra Sampdoria e Roma, reduce dalla figuraccia europea: leggermente avvantaggiati i giallorossi la cui vittoria paga 2,55, mentre la vittoria dei doriani paga 2,65 e un pareggio 3,75.

La 34ª giornata si chiude lunedì alle 20.45 con Torino-Parma, i granata sono impegnati nella lotta per non retrocedere mentre il Parma è matematicamente retrocesso. Tra le due squadre c’è un equilibrio totale negli ultimi nove scontri in Serie A con 3 vittorie a testa e 3 pareggi. Nettamente avvantaggiato il Toro (1,65), il pareggio paga 4,33 e la vittoria del Parma è data a 5,50.

Le quote nel dettaglio:

Sabato 1 maggio:

2,05 HELLAS VERONA, 3,60 pareggio, 3,60 SPEZIA CALCIO

15,00 CROTONE, 7,00 pareggio, 1,20 INTER

1,35 MILAN, 5,50 pareggio, 9,00 BENEVENTO

Domenica 2 maggio:

1,40 LAZIO, 5,00 pareggio, 8,00 GENOA

2,90 BOLOGNA FC, 3,30 pareggio, 2,55 FIORENTINA

1,40 NAPOLI, 5,00 pareggio, 8,00 CAGLIARI

6,00 SASSUOLO CALCIO, 4,75 pareggio, 1,50 ATALANTA

7,00 UDINESE, 4,75 pareggio, 1,47 JUVENTUS

2,65 SAMPDORIA, 3,75 pareggio, 2,55 AS ROMA

Lunedì 3 maggio:

1,62 TORINO, 4,33 pareggio, 5,50 PARMA CALCIO

