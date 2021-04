Udinese, Campoccia dribbla le domande sul futuro di De Paul: “Finiamo il campionato e vediamo”

Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, dribbla le domande sul futuro di De Paul ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Conosco bene Spalletti, è stato con me ad Udine. La piazza faccia la piazza: il calcio è passione ma le competenze del mister non possono essere messe in discussione. Il carattere? Luciano ha il suo modo di interfacciarsi col gruppo. Di Spalletti conosciamo gli aspetti positivi e viceversa. E’ uno dei migliori allenatori che si sono visti in Italia. Anche Allegri non fu accolto con gradimento totale quando fu scelto dalla Juventus. De Laurentiis è un grande presidente e saprà prendere le decisioni giuste per la piazza napoletana e per il calcio italiano. De Laurentiis è un visionario, è vero, ha ragione Benitez. Vede molto in lungo ed aiuta a pianificare. De Laurentiis ha avuto un atteggiamento composto per quanto riguarda il mal di testa legato alla SuperLega. E’ stata una strada pericolosa, abbiamo rischiato.

La SuperLega è stata una minaccia per il calcio. De Laurentiis è stato negativo, come molti di noi, ha dato giudizi negativi nella sua compostezza. Chi ha dato la spallata definitiva contro il progetto della SuperLega sono stati proprio i tifosi, la piazza globale. De Paul? Deve chiudere bene il campionato con noi. Poi si vedrà. Godiamoci il nostro parco giocatori, poi si vedrà. Con la Juventus sarà partita vera, verissima. Il nostro presidente ha un’ambizione diversa alla salvezza, peccato che siamo ancora nella parte destra della classifica. Vogliamo dar merito alla qualità dei nostri ragazzi. La Juventus arriverà con il coltello tra i denti perchè è in lotta per la Champions. Ma confido nell’Udinese. Noi artefici del destino di Pirlo? Saranno scelte della Juventus”.