Alvino: “De Laurentiis e Gattuso hanno deciso di separarsi, non punterei un centesimo sulla conferma”

In diretta su Radio Kiss Kiss per Porompomperoperò, Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Gattuso:

“Tra De Laurentiis e Gattuso nessun litigio, non è vero che sono ai ferri corti. C’è un rapporto cordiale ed entrambi vogliono riportare il Napoli in Champions League. Koulibaly andrà via solo dinanzi ad un’offerta importante, stessa cosa per Manolas”.

Poco dopo, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha aggiunto: “Entrambi hanno deciso di separarsi, non punterei neanche un centesimo sulla riconferma”.