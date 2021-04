Kaio Jorge nel mirino del Napoli, a breve potrebbe arrivare l’affondo decisivo: la richiesta del Santos

Kaio Jorge, talentuoso attaccante del Santos, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Napoli. Il calciatore brasiliano classe 2002 è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico mondiale ed è ricercato da numerosi club europei. Negli ultimi giorni era stato dato per certo il suo trasferimento alla Lazio, smentito poi ufficialmente dal club biancoceleste.

La valutazione del giovane numero 9 carioca si aggira tra i 30 e i 50 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza a dicembre 2021, per questo è molto probabile che dalla prossima estate potrebbe firmare per un nuovo club.

Fino a questo momento ci sarebbe stata solo una richiesta di informazioni da parte della dirigenza azzurra, ma non è da escludere che nelle prossime settimane possa arrivare l’affondo decisivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, all’interno del portale “Grand Hotel Calciomercato”.