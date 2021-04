Bargiggia: “Gattuso non lo compri con i soldi, se fossi De Laurentiis andrei da lui in ginocchio”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato delle possibilità che Gattuso resti a Napoli durante la trasmissione “Arena Maradona” su Radio CRC. Di seguito quanto evidenziato:

“Possibilità di una permanenza di Gennaro Gattuso a Napoli? Molto bassa. Non al 100%, perché non si può mai dire mai, però è dura che resti, perché Gattuso bada parecchio a certi valori”.

“Rino è un idealista ed è molto ferito. Il presidente Aurelio De Laurentiis si sta comportando in maniera ‘carina’, ma Gattuso ha un modo di vedere le cose diverso da altri colleghi. In passato ha lasciato il Milan rinunciando allo stipendio. Quando era all’estero e non lo pagavano, aiutava di tasca sua lo staff tecnico. Non lo compri con i soldi, insomma”.

“Rino apprezza molto questa squadra e non chiede chissà quali rivoluzioni. Se vai in Champions League e ti presenti con Luciano Spalletti, per il quale ci sono stati contatti non diretti ma solamente trasversali, allora corri grandi rischi. Spalletti è fermo da due anni e nessuno può avere, ora, l’empatia di Gattuso con i giocatori. Io andrei in ginocchio da Rino per trattenerlo. So che Gennaro, in questo momento, ha proposte di lavoro solo dalla Fiorentina: un’ipotesi che, tuttavia, lascia perplesso. I viola lo pressano, ma lui crede che la rosa attuale non sia il massimo per il suo calcio”.