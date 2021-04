Serie A, Napoli da scudetto con i soli gol degli italiani

Come cambierebbe la classifica della Serie A se valessero esclusivamente i gol segnati da giocatori italiani? L’edizione odierna de Il Mattino ha provato a dare una risposta a questa domanda.

Prendendo i tabellini di tutte le partite giocate finora e sottraendo i marcatori stranieri, si è ottenuto il risultato desiderato. In questa speciale classifica “tricolore”, il Napoli di Gattuso si trova al primo posto:

“Sarà stata forse la presenza in panchina di due elementi fortemente legati alla nazionale italiana come Ancelotti e Gattuso, fatto sta che la squadra azzurra – prendendo in considerazione le prestazioni messe in campo dai soli nazionali italiani – sarebbe ad oggi al primo posto in questa stagione di Serie A“.

“Nella speciale classifica, la squadra di Rino Gattuso ha messo insieme ben 32 gol e 65 punti, più di tutti, tanti da prendersi la vetta e staccando tutte le altre squadre della massima serie: Il Sassuolo di De Zerbi – lanciato da Berardi, Locatelli e il giovane Raspadori – sarebbe a quota 56, il Genoa che chiude il podio a 51. Staccate tutte le altre big del campionato: le due romane Lazio e Roma chiudono la Top 10, Juventus e Inter sono rispettivamente al 12° e 13° posto, il Milan addirittura penultimo, ad anticipare solo il Crotone”.