Nicola: “Il Napoli ha meritato di vincere, ma siamo stati anche sfortunati”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Bisogna fare i complimenti al Napoli. I miei ragazzi non hanno mai mollato. Il primo gol è stato davvero bello, sul secondo potevamo fare qualcosa in più. Se non avessimo preso il secondo gol, forse la partita avrebbe avuto un esito diverso. Non abbiamo mai mollato fino alla fine, un’altra squadra avrebbe tirato i remi in barca”.

“Il Napoli ha meritato di vincere, ma noi abbiamo fatto la nostra partita. Adesso stacchiamo un giorno, i ragazzi sono stati encomiabili nelle ultime tre gare raccogliendo quattro punti. Ci può stare di perdere contro una squadra qualitativa contro il Napoli”.

“Noi dovremo lottare fino alla fine per la salvezza. Siamo stati bravi a tirare dietro altre squadre, ora ogni partita è una possibilità per migliorare la nostra classifica. Una sconfitta contro il Napoli non ci fa credere di meno in noi stessi. Volevamo vincere, ma dobbiamo riconoscere i meriti ai nostri avversari. Mi sarei preoccupato se avessi visto la squadra mollare, invece nella ripresa abbiamo creato quattro palle gol”.