Moratti: “La ripresa ed il bel gioco del Napoli fanno impressione”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto dichiarato:

“Corsa Champions League? Stasera avremo delle idee più chiare. Mi sembra che Napoli e Atalanta siano le due squadre più in forma. Il Milan è sempre sorprendente: sembra staccato poi porta a casa il risultato. Fa impressione la ripresa del Napoli così come anche il suo bel gioco. L’Atalanta è ormai una realtà, non più una sorpresa”.

“Gattuso e la pace con De Laurentiis? Io comincerei a trovare la concordia per entrare in Coppa Campioni, poi dopo si vede”.

“Hamsik e Lavezzi all’Inter? Branca era bravo e pure informato. Con Hamsik l’errore fu non prenderlo quando era al Brescia. Ci sono tanti giocatori bravi e non possiamo averli tutti. Quando andò a Napoli De Laurentiis mi disse chiaramente che non poteva fare l’operazione”.