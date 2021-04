DOVE VEDERE TORINO NAPOLI – Il Napoli si avvicina sempre di più alle prime quattro posizioni in classifica, gli azzurri saranno impegnati questa sera contro il Torino nel match della 33a giornata. Vincere per la squadra di Gattuso vuol dire agganciare la Juventus a quota 66 e continuare ad essere padroni del proprio destino, non a caso gli azzurri vincendo tutte le restanti partite, sarebbero matematicamente in Champions il prossimo anno.

Ultime calcio Napoli, come stanno le due squadre

Il Torino di Nicola è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Bologna, risultato comunque positivo considerando sempre che i granata hanno una partita da recuperare. La squadra piemontese deve comunque guardarsi alle spalle, Benevento e Cagliari sono lì e lo scontro salvezza non è affatto scontato. Belotti e Co. faranno di tutto per provare a strappare punti anche al Napoli di Gattuso.

Il Napoli è in una forma smagliante, fatta eccezione per lo scivolone di Torino contro la Juventus, gli azzurri hanno vinto sei delle ultime otto giornate di campionato, in mezzo il pareggio per 1-1 con la capolista Inter. L’ultimo turno i partenopei hanno spazzato via la Lazio vincendo 5-2 grazie alle reti di Insigne, autore di una doppietta e vicino a battere il suo stesso record, Mertens, Politano e Osimhen.

Dove vedere Torino-Napoli, Sky o Dazn?

Il match tra Torino e Napoli andrà in scena questa sera alle ore 18:30. Ma come sarà possibile seguire la partita? Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nel caso in cui non sarete a casa, non preoccupatevi. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

