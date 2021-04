Stagione d’oro per Insigne: col Torino 300 presenze e può battere il suo record di gol

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Mattino, la stagione d’oro di Lorenzo Insigne potrebbe continuare a macinare record. Il 24 partenopeo, in occasione della sfida contro il Torino, tocca le 300 presenze in Serie A con la maglia azzurra.

Con la rete contro la Lazio è arrivato a quota 17 in stagione e contro i granata, timbrando il cartellino una sola volta, eguaglierebbe il suo record personale di marcature risalente alla stagione 2016/17 di 18 reti. Un motivo in più per iscrivere il suo nome alla voce dei marcatori.