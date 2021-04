Torino-Napoli, le quote: azzurri favoriti a 1,75, granata a 4,50

Milano, 23 aprile 2021 – Torna lo spettacolo della Serie A con la 33ª giornata e le sfide che diventano sempre più decisive per la qualificazione in Champions e la lotta per non retrocedere. Si comincia sabato alle 15.00 proprio con uno scontro diretto tra Genoa e Spezia che stanno lottando per non essere riprese dalle squadre in lotta per la salvezza, secondo le quote di StarCasinò il Genoa è favorito (2,50) rispetto ad una vittoria in trasferta degli spezzini (3,20) e al pareggio (3,10).

Alle 18.00 è il turno di Parma-Benevento, entrambe le squadre sono ormai retrocesse ed è nettamente favorito il Parma (1,75) mentre una vittoria del Crotone paga 4,50 e il pareggio 4,00. A seguire la partita serale di sabato presenta Sassuolo-Sampdoria, le due squadre vengono da una striscia positiva di vittorie e i neroverdi sono avvantaggiati per una vittoria casalinga che paga 2,05, mentre il pareggio è a 3,75 e una vittoria dei doriani è a 3,50.

Domenica si ricomincia alle 12.30 con la sfida Benevento-Udinese, la squadra di Pippo Inzaghi sta lottando strenuamente per la salvezza e una sua vittoria paga 3,10, mentre i friulani sono avvantaggiati per la vittoria (2,40) ed il pareggio paga 3,30. Alle 15.00 ci sarà la partita tra Fiorentina e Juventus che sarà fondamentale per difendere il posto in Champions da parte degli juventini mentre i viola devono far attenzione alle squadre in fondo classifica che stanno recuperando terreno. Secondo le previsioni, è nettamente vincente la Juventus (1,60), mentre la vittoria in casa della Fiorentina paga 5,50 e il pareggio 4,33.

In contemporanea, l’Inter cercherà di fare un ulteriore passo avanti verso la conquista del suo diciannovesimo scudetto contro il Verona: la vittoria casalinga dei nerazzuri paga 1,35, il pareggio 5,00 e una clamorosa vittoria degli scaligeri paga ben 10,00. Alle 18.00 sarà il turno di Cagliari-Roma, con i sardi che si giocano tutto per continuare a sperare di riprendere le squadre davanti e la Roma che ormai non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Sardi leggermente favoriti (2,55) rispetto ai giallorossi (2,65), mentre il pareggio è più difficile (3,75). Chiude il turno domenicale la sfida tra Atalanta e Bologna alle 20.45, con la Dea impegnata a raggiungere il secondo posto e scavalcare il Milan. Tutto facile per i bergamaschi (1,33), mentre una vittoria dei felsinei paga addirittura 9,50 e il pareggio 5,50.

La 33ª giornata si chiude lunedì con le ultime due sfide tra Torino e Napoli e il big match per un posto in Champions tra Lazio-Milan. Dopo la netta vittoria dei partenopei contro la Lazio, il pronostico è nettamente a favore degli uomini di Gattuso (1,75), mentre il Torino parte svantaggiato (4,50) nonostante sia in piena lotta per la salvezza, il pareggio invece paga 4,00. Alle 20.45 sarà il turno della grande sfida tra Lazio e Milan, con i biancocelesti leggermente favoriti (2,25) rispetto ai rossoneri (3,00) e al pareggio (3,75).

Le quote nel dettaglio:

Sabato 24 aprile:

2,50 GENOA, 3,10 pareggio, 3,20 SPEZIA CALCIO

1,75 PARMA CALCIO, 4,00 pareggio, 4,50 CROTONE

2,05 SASSUOLO, 3,75 pareggio, 3,50 SAMPDORIA

Domenica 25 aprile:

3,10 BENEVENTO, 3,30 pareggio, 2,40 UDINESE

5,50 FIORENTINA, 4,33 pareggio, 1,60 JUVENTUS

1,35 INTER, 5,00 pareggio, 10,00 HELLAS VERONA

2,55 CAGLIARI, 3,75 pareggio, 2,65 ROMA

1,33 ATALANTA, 5,50 pareggio, 9,50 BOLOGNA FC

Lunedì 26 aprile:

4,50 TORINO, 4,00 pareggio, 1,75 NAPOLI

2,25 LAZIO, 3,75 pareggio, 3,00 MILAN

