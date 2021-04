Iannicelli: “Il Napoli poteva essere più in alto, in estate mi hanno detto che ero pazzo”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, in diretta per Campania Sport sulla nota emittente, ha dichiarato:

“Oggettivamente il Napoli poteva essere in una classifica più serena in chiave Champions e più premiante in lotta scudetto. Mi sono sentito dire che questa squadra non era idonea, che eravamo dei pazzi. Il Napoli dal Milan in poi ha iniziato a macinare punti, peccato per quella sconfitta in casa della Juventus.

Del calendario che attende tutte le contendenti, Milan, Atalanta, Juventus e Napoli, non credo che Lazio e Roma rientrino nella corsa, se devo dare una valutazione, dico che il Napoli arriva al chilometro finale nella migliore condizione. Gattuso avrà la possibilità di dimostrare che se avesse avuto sempre l’organico a disposizione, chissà. Certi giudizi sono stati ingenerosi”.