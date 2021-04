Napoli-Lazio, azzurri favoriti sui biancocelesti: l’1 della squadra di Gattuso pagato a 2,05

Milano, 20 aprile 2021 – Nemmeno il tempo di aggiornare la classifica ed ecco che torna subito in campo la Serie A con la 32ª giornata di campionato, in mezzo al diluvio di polemiche per l’annunciata Super League. Il turno infrasettimanale inizia questa sera alle 20.45 con Verona-Fiorentina, entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte consecutive e, secondo le quote di StarCasinò, la vittoria del Verona è leggermente più favorita (2,55) rispetto alla vittoria in trasferta dei viola (2,85) mentre il pareggio sembra più difficile (3,10).

Domani alle 18.30 sarà il turno invece di Milan-Sassuolo, con il Milan che è imbattuto negli ultimi nove scontri di campionato contro i neroverdi e il Sassuolo che non ottiene due successi esterni di fila dal novembre 2020. La vittoria dei rossoneri paga 1,60, il pareggio è dato a 4,33 e la vittoria esterna del Sassuolo è a 5,50. Alle 20.45 è la volta di Bologna-Torino, entrambe arrivano da due importanti vittorie ma i felsinei sono avvantaggiati (2,55) rispetto ad una vittoria dei granata (2,90) mentre il pareggio paga 3,30.

La Sampdoria fa visita al Crotone ultimo in classifica, una sua vittoria in trasferta è data a 2,00 mentre sia il pareggio che la vittoria casalinga dei calabresi sono dati a 3,75. A Marassi si disputa invece Genoa-Benevento, partita fondamentale per la salvezza, con i grifoni che non perdono in casa da nove turni e sono favoriti per la vittoria (2,25), mentre un pareggio paga 3,20 e una vittoria dei campani è a 3,50.

Sembra non esserci storia nella partita tra Juventus-Parma, ma gli juventini sono reduci dalla sconfitta con l’Atalanta e possono esser distratti dalle forti critiche piovute su scala internazionale per Super League. Una vittoria juventina paga 1,30, il pareggio arriva a 6,00 e una clamorosa vittoria dei ducali è data a 10,00. Non sembrano, invece, esserci problemi per la trasferta dell’Inter in casa dello Spezia: la vittoria in trasferta dei nerazzurri – sempre più vicini al diciannovesimo scudetto – paga 1,40, il pareggio è a 5,00 mentre una vittoria spezzina paga ben 8,00.

Chiude il turno serale di mercoledì la sfida tra Udinese-Cagliari, con i sardi che hanno vinto solo una delle ultime dodici trasferte in Serie A e sono una delle vittime preferite dell’Udinese che ha vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti. La vittoria dei friulani è data a 2,50, il pareggio a 3,30 e la vittoria del Cagliari paga 3,00.

Giovedì si completa la 32ª giornata con due grandi partite: si inizia alle 18.30 con Roma-Atalanta, l’Atalanta è favorita grazie anche alla sua imbattibilità allo stadio Olimpico contro i giallorossi che dura da ben 6 partite (tre vittorie e tre pareggi), mentre la Roma ha perso le ultime tre sfide contro i bergamaschi. Una vittoria della Dea paga 2,00, il pareggio 4,00 mentre una vittoria della Roma è data a 3,50.

A chiudere il turno di campionato sarà la sfida Napoli-Lazio, con i biancocelesti che si presentano allo stadio San Paolo come squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol casalinghi nella sua storia in Serie A (107 gol, al pari del Bologna). La vittoria dei partenopei paga 2,05, il pareggio è dato a 3,75 e una vittoria dei biancocelesti è a 3,50.

