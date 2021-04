Maradona jr: “Mi spiegate che ci fa la Juve in Superlega? Non vince la Champions dal ’96”

“I dodici club che hanno creato la Superlega mi hanno deluso. Il calcio si è sempre basato sulla meritocrazia. Invece, con questo accordo, i 12 club in questione confermano di voler guadagnare sempre più soldi sulle spalle delle altre squadre del mondo. Tutti devono avere gli stessi diritti. La nascita della Superlega, invece, va in direzione contraria ai principi del calcio. Così non va bene ”.

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, Diego Maradona jr. Nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione da lui condotta, Diego jr ha auspicato un duro intervento di Uefa e Fifa. “I maggiori organici calcistici a livello internazionale devono impedire la nascita di questa competizione – ha detto Diego jr a Radio Crc – la Superlega non mi piace. Spero che anche i calciatori si dissocino. In caso contrario, non dovrebbero più giocare in nazionale”.

Diego jr ha messo anche in dubbio i criteri per i quali sono state inserite delle squadre invece di altre. “Mi dite perché in questa Superlega c’è la Juventus, che non vince la Champions dal 1996? – ha proseguito Diego Maradona jr a Radio Crc – per non parlare poi dell’Arsenal e del Milan. Ripeto, per me la Superlega va fermata subito”.