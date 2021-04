SKY, Ugolini: “I rapporti tra il Napoli e Gattuso sono più distesi. In caso di qualificazione in Champions ADL potrebbe cambiare idea”

Massimo Ugolini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Inter. Di seguito quanto dichiarato:

“Gattuso si trova bene con i suoi giocatori a Castel Volturno, si è lavorato bene. Non c’è mai stato un problema tra l’allenatore ed il gruppo, è un silenzio stampa che nasce dopo la sconfitta con l’Atalanta, in una fase critica del rapporto tra ADL e Gattuso”.

“Il silenzio stampa a suo tempo è stato imposto per dare serenità e non alimentare le polemiche, oggi credo sia pura scaramanzia”.

“Adesso i rapporti tra ADL e Gattuso sono più distesi, anche se al momento le stade sembrano destinate a dividersi. Detto ciò, non è da escludere che in caso di qualificazione in Champions League De Laurentiis possa convincere Gattuso a restare”.