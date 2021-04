Bastoni: “Vogliamo chiudere da miglior difesa, un ulteriore stimolo per fare bene contro il Napoli”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV pochi minuti prima del calcio d’inizio di Napoli-Inter. Di seguito quanto dichiarato:

“Ci teniamo molto a fare bene, il Napoli è una squadra forte e saremo in uno stadio difficile da affrontare. Siamo pronti alle difficoltà che ci verranno in contro e determinati a fare il meglio possibile”.

“Squadra difficile anche per noi difensori? Sappiamo benissimo le qualità del Napoli, specie in fase offensiva. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene”.

“Abbiamo imparato a soffrire? Sì, credo sia stato uno step di ulteriore crescita che è arrivato quest’anno. Sappiamo gestire molto bene le partite, difendere per poi ripartire”.