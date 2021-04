Napoli-Inter, azzurri sfavoriti: la vittoria è quotata a 3,00, quella dei nerazzurri a 2,35

Milano, 16 aprile 2021 – Sabato alle 15.00 torna in scena la Serie A con i club che si affronteranno per la 31a giornata, un turno che presenta due big match fondamentali per la qualificazione in Champions League. Si comincia con Crotone-Udinese, con i friulani nettamente favoriti secondo le quote di StarCasinò. Una vittoria in trasferta degli uomini di mister Gotti paga 1,90, il pareggio 3,75 e una vittoria casalinga del Crotone è data a 4,00.

Sempre alle 15.00 di sabato si gioca a Marassi la sfida tra Sampdoria e Verona caratterizzata da un sostanziale equilibrio, nonostante la Samp abbia vinto sette delle ultime dieci sfide e il Verona non vinca in trasferta sul campo dei doriani dal lontano 1972. Il pareggio paga 3,40, una vittoria casalinga dei blucerchiati è a 2,60 e una vittoria degli scaligeri è data a 2,80.

Alle 18.00 sarà il turno di Sassuolo-Fiorentina, una vittoria dei viola – che sotto la gestione Iachini hanno vinto una sola partita in campionato – paga 2,90, il pareggio 3,25 e una vittoria casalinga dei neroverdi è data a 2,60. Chiude il turno di sabato la sfida Cagliari-Parma, con una vittoria dei sardi che paga 2,20, il pareggio 3,40 e una vittoria in trasferta dei ducali che è data a 3,40.

Domenica si ricomincia alle 12.30 con Milan-Genoa, le quote di StarCasinò vedono nettamente favorita la vittoria dei rossoneri (1,47), il colpaccio in trasferta dei grifoni paga ben 7,00 mentre un pareggio paga 4,75. Alle 15.00 sarà la volta del big match tra Atalanta e Juventus, con i bergamaschi che non battono la Juve in serie A dal 2001 mentre i bianconeri hanno battuto solo una volta l’Atalanta negli ultimi sei confronti, considerando tutte le competizioni. La vittoria in trasferta degli uomini di Pirlo è data a 2,75, la vittoria casalinga della Dea è a 2,50 mentre il pareggio sembra essere più difficile (3,60).

Il Bologna ospita lo Spezia al Dall’Ara, con una vittoria degli spezzini data a 3,60, il pareggio a 3,75 e una vittoria casalinga dei felsinei a 2,00. Lazio- Benevento sembra essere una partita dal risultato scontato, nonostante il Benevento abbia pareggiato gli ultimi due scontri in trasferta. La vittoria biancoceleste paga 1,40, il pareggio 4,75 e una vittoria dei campani è a 8,50. Alle 18.00 è la volta di Torino-Roma, con i giallorossi che hanno vinto sette delle ultime sfide in serie A contro i granata. La vittoria in trasferta della squadra di mister Fonseca paga 2,15, il pareggio è dato a 3,60 mentre una vittoria del Torino paga 3,40.

Alle 20.45 si chiude la giornata di Serie A con la grande sfida tra Napoli e Inter, con i nerazzurri che sotto la guida di Conte hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti e arrivano da una striscia di undici vittorie consecutive. La vittoria in trasferta dell’Inter è data a 2,35, il pareggio a 3,60 e la vittoria dei partenopei a 3,00. Interessante la previsione sui gol, con un pareggio a reti inviolate che paga ben 12,00 e un Over 3,5 a 3,20.

Le quote nel dettaglio:

Sabato 17 aprile:



4,00 CROTONE, 3,75 pareggio, 1,90 UDINESE

2,60 SAMPDORIA, 3,40 pareggio, 2,80 HELLAS VERONA 2,60 SASSUOLO, 3,25 pareggio, 2,90 FIORENTINA

2,20 CAGLIARI, 3,40 pareggio, 3,40 PARMA CALCIO

Domenica 18 aprile:

1,47 MILAN, 4,75 pareggio, 7,00 GENOA

2,50 ATALANTA, 3,60 pareggio, 2,75 JUVENTUS

2,00 BOLOGNA FC, 3,75 pareggio, 3,60 SPEZIA CALCIO 1,40 LAZIO, 4,75 pareggio, 8,50 BENEVENTO

3,40 TORINO, 3,60 pareggio, 2,15 ROMA

3,00 NAPOLI, 3,60 pareggio, 2,35 FC INTERNAZIONALE

