La Fiorentina fa sul serio per Gattuso: pronto un biennale, le cifre

Gennaro Gattuso sembrerebbe ad un passo dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club viola negli ultimi giorni ha rotto gli indugi e ha compiuto grossi passi in avanti per definire l’intesa con Ringhio.

Decisivo in questo senso sembra esser stato l’arrivo in Italia di Rocco Commisso, adesso a Reggio Emilia con la squadra viola. Per Gattuso alla Fiorentina è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo a 2 milioni netti a stagione. Le parti ne hanno già discusso e sembra che la notizia sia arrivata anche negli uffici del Napoli che è impegnato nella ricerca del tecnico per la prossima stagione.