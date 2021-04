FIGC e Lega Serie A contro il potere delle “minoranze”: De Laurentiis e Lotito minacciano di uscire dalla Federcalcio

La FIGC vuole impedire il blocco delle attività della Lega Serie A ad opera delle cosiddette “minoranze”. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo il noto quotidiano sportivo, nelle prossime settimane sarà convocato il Consiglio Federale. Quest’ultimo darà un tempo preciso alla Serie A per adeguarsi ai principi informatori del Coni sui quorum deliberativi e costitutivi. Bisognerà cambiare le maggioranze, fissate a due terzi per ogni decisione.

Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, definiti “battitori liberi” dal quotidiano, non sono d’accordo con Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino: “La prima reazione potrebbe essere quella di ritornare alla carica con la proposta di uscire dalla Federcalcio, sul modello della Premier League, come ripete spesso il presidente del Napoli. Via Allegri mette in conto anche questa mossa, consapevole che il campionato italiano andrebbe avanti comunque”.