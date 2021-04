Alvino si scaglia contro la Gazzetta: “Creare dissidi tra De Laurentiis e Gattuso è un’azione spregevole!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è scagliato contro La Gazzetta dello Sport dopo gli articoli di oggi in cui De Laurentiis viene accusato di aver tirato in ballo delle “porcherie” per denigrare Gattuso. Questo il post pubblicato sul proprio account Twitter:

“Tentare di creare dissidi ostilità e discordia tra Adl e Gattuso proprio in questi giorni è un’azione spregevole e pietosa. Pessimo modo di aiutare l’”amico” con accuse false al presidente e tesi fantasiose sulla “fuga da Napoli” E qualcuno si meraviglia del silenzio stampa!”

