Materazzi elogia Gattuso: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia, con Koulibaly mi sentirei protetto”

Marco Materazzi e Gennaro Gattuso devono la loro gloria, in carriera, a due squadre che più rivali non potrebbero essere. Inter e Milan, così divise per fama, storia, tifo. Eppure, il ricordo più bello non può che essere quello, in comune, della Coppa del Mondo 2006.

Lì i legami si sono rafforzati. Un rapporto che esisteva già da tempo, da quando giocavano nel Perugia. Oggi Materazzi vede Rino allenare e non capisce le numerose critiche che gli vengono rivolte. Ai taccuini de Il Mattino sostiene:

“Nonostante tutti i problemi avuti in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo e un anno fa ha conquistato la Coppa Italia. Il Napoli? Penso sia la squadra che gioca il calcio migliore di tutto il campionato.

È stato falcidiato dagli infortuni, giocare con o senza Osimhen e Mertens fa la differenza. Penso che chiunque voglia fare coppia con Koulibaly, io per primo mi sarei sentito al sicuro”.