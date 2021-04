Ragazza senza una gamba, Osimhen l’ha trovata! “Grazie a tutti, Dio vi benedica” (FOTO)

Ha fatto commuovere il web la storia di una ragazza senza una gamba che vendeva acqua in strada, tenendo la cesta piena di bottiglie sulla testa. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ricordando le sue origini in cui è stato costretto a fare lo stesso per portare avanti la famiglia, è rimasto particolarmente colpito, tanto da chiedere aiuto ai suoi followers per ritrovare la ragazza in questione.

Ebbene poco fa è arrivata la bella notizia: Osimhen ha ritrovato la donna e ha avuto modo di parlarci attraverso una videochiamata. Lo stesso centravanti nigeriano ha poi postato un messaggio su Instagram: “Trovata, grazie a tutti voi che avete mostrato preoccupazione per la situazione. Dio vi benedica“.

ECCO LA FOTO: