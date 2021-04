Vende acqua senza una gamba, commovente Osimhen: “Aiutatemi a trovare questa ragazza”

OSIMHEN RAGAZZA – Victor Osimhen non dimentica le sue origini. L’attaccante del Napoli ha pubblicato due stories sul suo profilo Instagram chiedendo ai suoi follower di aiutarlo a trovare una ragazza in foto. Nella foto si può vedere questa ragazza (molto probabilmente in Nigeria) priva di una gamba che vende bottiglie di acqua in strada. Proprio come faceva Victor da piccolo.

Ragazza vende acqua senza una gamba, Osimhen si offre per aiutarla

Ad accompagnare queste due foto, Osimhen ha scritto (in inglese) questo messaggio: “Questo è veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza“.