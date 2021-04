Ag. Fifa, Mandato: “Fabian sul mercato a partire da 50 milioni. Basta paragoni tra Osimhen e Cavani”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Tommaso Mandato, agente Fifa. Ecco quanto evidenziato:

“Fabian Ruiz sta crescendo – ha detto Mandato a Radio Crc – però potrebbe trovarsi sul mercato in estate. Secondo me il Napoli non accetterà meno di 50 milioni prima di lasciarlo partire”.

Dovrebbero andare via Hysaj e Maksimovic, arrivati a scadenza di contratto. “Difficile dire se sia giusto o meno lasciarli andare a zero – ha detto Mandato a Radio Crc – però, bisogna capire quanto abbiano chiesto di ingaggio per restare. Leggo cifre alte, soprattutto per quanto riguarda Maksimovic, il cui rendimento in questa stagione è stato altalenante”.

Infine, sul continuo ballottaggio tra Osimhen e Mertens, Mandato ha detto che “è giusto puntare su Osimhen, che è un patrimonio del Napoli. Però, basta paragoni con Cavani. Pure Mertens dirà la sua sino a fine campionato. Dries è un fuoriclasse. Siamo tutti innamorati di lui”.