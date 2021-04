Bucchi convinto: “De Zerbi super, ma non è adatto per il Napoli. Meglio la conferma di Gattuso”

“De Zerbi è un il tecnico italiano più bravo in circolazione. Però, credo che non sia adatto alla piazza di Napoli. In azzurro spero nella riconferma di Gattuso”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc Cristian Bucchi. Nel corso di ‘Arena Maradona’ l’ex tecnico di Sassuolo e Benevento ha consigliato al Napoli e a De Zerbi, suo vecchio compagno all’ombra del Vesuvio, di operare altre scelte nel caso stessero pensando a un cambio di panchina.

“De Zerbi è un accentratore – ha detto Bucchi a Radio Crc – qualora si spostasse dal Sassuolo, andrebbe in un club intenzionato a concedergli anche il ruolo di manager. La Fiorentina, ad esempio, potrebbe fare al caso di De Zerbi anche se in questo momento rappresenta una scelta meno prestigiosa rispetto alla panchina del Napoli. In azzurro c’è una dirigenza presente, che prende le scelte di mercato in prima persona. Avere un presidente come De Laurentiis ti dà una marcia in più. La sua vicinanza è uno dei motivi per i quali la squadra si è rialzata dopo un periodo no”.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, “auspico la riconferma di Gattuso – ha detto Bucchi a Radio Crc – sono un suo fan. A Napoli sta lavorando bene. Gli azzurri sono in piena corsa per la Champions. Ci sono ancora tanti scontri diretti da giocare. La lotta per il quarto posto si deciderà alla fine”.