Alessandro Siani ironizza: “Altro che zona rossa, noi vogliamo la zona azzurra: la zona Champions!”

L’attore comico Alessandro Siani ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando del Napoli, facendo anche un po’ di ironia sul momento che vive la Campania con la zona rossa. Ecco quanto evidenziato:

“Tra le tante zone che stiamo attraversando in questo periodo, tra la rossa, l’arancione, la gialla e la bianca, l’unica che ci regalerebbe emozioni è la zona Champions, ovvero la zona azzurra. Per noi tifosi del Napoli il quarto posto non è solo un sogno, ma anche una speranza per continuare a sognare domani, in un momento così complesso.

Se guardiamo agli altri campionati: in Inghilterra al quinto posto c’è il Chelsea, in Bundesliga c’è il Borussia Dortmund, dunque il Napoli non è in brutta compagnia. Ma noi siamo napoletani e, per il valore della rosa, non meritiamo questa posizione di classifica. Noi dopo il secondo già chiediamo il conto!”.