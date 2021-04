Vittoria di spessore per la Cremonese, Gaetano incanta: l’azzurro sempre più convincente

Gianluca Gaetano continua a convincere in Serie B con la Cremonese. I grigio-rossi si stanziano ora al decimo posto in classifico, battendo per 2-1 un Pordenone in caduta libera. Apre la rete di Zammarini, prima del pareggio segnato da Valeri in slalom e il sorpasso decisivo di Strizzolo.

Per Gaetano una grande prova. Ha agito bene tra le linee, ha segnato al una rete poi annullata ed ha sfiorato la segnatura in altre due occasioni, di cui una su calcio di punizione.