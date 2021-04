COSENZA NAPOLI PRIMAVERA – Vittoria preziosa per il Napoli Primavera che batte a domicilio il Cosenza per 1-0. A decidere è un diagonale vincente di Antonio Vergara nella ripresa, azzurrini poi bravi ad amministrare il vantaggio senza concedere grosse opportunità ai padroni di casa. Il successo porta il Napoli a quota 24 punti in classifica: prosegue così la rincorsa alla zona playoff. Prossimo impegno per la squadra di Cascione previsto per mercoledì a Cercola, per il recupero dell’undicesima giornata del girone d’andata contro lo Spezia.

90’+5′ – Finita la partita! Sofferenza nel finale, ma il Napoli porta a casa tre punti preziosissimi grazie alla rete di Vergara nel secondo tempo!

90’+4′ – Contropiede del Napoli con il Cosenza tutto sbilanciato in avanti: il tiro ravvicinato di Ambrosino viene respinto dal portiere avversario Montoya.

90′ – Ammonito Sami nel Napoli. Intanto sono stati concessi 5 minuti di recupero.

88′ – Cosenza riversato nella metà campo del Napoli alla ricerca del pareggio.

86′ – Altro cambio nel Cosenza, esce Florenzi e al suo posto entra Antonucci.

83′ – Reazione del Cosenza: palla scodellata in area da Pascali, Nicolau prova a realizzare in sforbiciata ma la palla termina alta.

81′ – Ancora Napoli vicino alla rete! Tiro di Ambrosino pericolosissimo, palla che sfiora il palo.

78′ – Girandola di cambi. Nel Cosenza fuori Teyou e Azzaro, dentro Caracciolo e Bonofiglio. Nel Napoli esce Labriola ed entra Iaccarino.

75′ – GOOOOOL DEL NAPOLI! VERGARA! L’azzurrino Antonio Vergara trova la rete con un diagonale imprendibile per Montoya! 0-1!

73′ – Ammonito Nicolau nel Cosenza.

72′ – Opportunità per il Cosenza: colpo di testa di Ficara sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione però debole che viene parata da Idasiak.

70′ – Si fa notare il neo entrato Nicolau con una pregevole azione personale, il suo tiro finisce a lato.

67′ – Conclusione da lontanissimo di Florenzi, palla che finisce molto alta rispetto alla porta difesa da Idasiak.

65′ – Ammonito Azzaro nel Cosenza per proteste.

63′ – Cambio nel Cosenza: esce Belcastro ed entra Nicolau.

61′ – Grande occasione per il Napoli! D’Agostino calcia al volo verso la porta, si supera il portiere Montoya che devia in angolo.

54′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Barba e Furina, dentro Potenza e Ambrosino.

50′ – Proteste del Cosenza: tiro di Florenzi in area, un difensore azzurro respinge con i padroni di casa che chiedono un tocco di mano. L’arbitro concede solo il calcio d’angolo.

49′ – Prima azione della ripresa di marca calabrese: tiro-cross insidioso di Pascali, Idasiak è bravo a parare e sventa la minaccia.

46′ – Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+1′ – Finito il primo tempo. Gara bloccata e senza particolari emozioni, la prima frazione termina 0-0.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

31′ – Pericoloso il Cosenza: Zilli controlla in area e calcia in porta, la difesa del Napoli si oppone e respinge.

21′ – Nel Napoli ammonito Antonio Vergara.

12′ – Incursione in area di D’Agostino, l’attaccante azzurro prova la conclusione da posizione defilata che però termina alta.

4′ – Partono bene i padroni di casa che occupano con insistenza la metà campo azzurra. La squadra di Cascione si difende in questi primi minuti.

1′ – Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Cosenza-Napoli, 17esima giornata del campionato Primavera 2. La gara d’andata terminò 1-0 per gli azzurrini grazie ad una rete da oltre metà campo di Costanzo.

COSENZA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI

COSENZA (4-3-3): Montoya, Cimino, Pascali, Gaudio, Ficara, Szyszka, Teyou, Florenzi, Zilli, Azzaro, Belcastro.

A disposizione: Patitucci, Duli, Nobile, Laurito, Musumeci, Zicarelli, Perrotta, Spingola, Caracciolo, Antonucci, Bonofiglio, Nicolau. Allenatore: Gatto.

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Spedalieri, Costanzo, Romano; Vergara, Virgilio, Sami, Labriola; D’Agostino, Furina.

A disposizione: Pinto, Potenza, Sepe, Guarino, Iaccarino, Acampa, Cataldi, Umile, Ambrosino. Allenatore: Cascione.